2019-08-05T11:29:38+03:00
Происшествия

В Омске поймали похитительницу детской коляски и велосипеда

Женщина уже была судима за кражи
Анна МИКУЛА
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Воровка так и не смогла продать похищенное.Воровка так и не смогла продать похищенное.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратились жильцы дома на улице Комарова. Потерпевшие рассказали, что у них украли детскую коляску и велосипед, стоявшие в подъезде. Стражам порядка удалось выйти на след подозреваемой. Ей оказалась 37-летняя местная жительница, ранее судимая за воровство.

Продать похищенное она не успела – в комиссионном магазине его принять отказались. Омичка спрятала велосипед у беседки на улице Степанца, а коляску – в гаражах на улице Волгоградской. Имущество скоро вернут владельцу.

– В отношении задержанной дознаватель городского отдела полиции № 2 возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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