2019-08-05T10:57:24+03:00
Общество

Омичка убирала в гараже и нашла раритетное французское ружье

Законопослушная женщина отнесла его в полицию
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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60-летняя омичка решила устроить уборку в гараже на улице Завертяева и в вещах, оставшихся после смерти мужа нашла раритетное охотничье ружье. Судя по всему, оно было произведено во Франции в 1913 году. Женщина отнесла наследство, доставшееся от мужа в полицию.

– По данным специализированной базы учета УМВД, сданное законопослушной гражданкой охотничье ружье в каких-либо криминальных происшествиях не фигурировало, среди разыскиваемых оно также не значилось, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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