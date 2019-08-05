Омичка убирала в гараже и нашла раритетное французское ружье
Законопослушная женщина отнесла его в полицию
Фото: 55.мвд.рф
Изменить размер текста:
60-летняя омичка решила устроить уборку в гараже на улице Завертяева и в вещах, оставшихся после смерти мужа нашла раритетное охотничье ружье. Судя по всему, оно было произведено во Франции в 1913 году. Женщина отнесла наследство, доставшееся от мужа в полицию.
– По данным специализированной базы учета УМВД, сданное законопослушной гражданкой охотничье ружье в каких-либо криминальных происшествиях не фигурировало, среди разыскиваемых оно также не значилось, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фото: 55.мвд.рф
ИСТОЧНИК KP.RU