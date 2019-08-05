2019-08-05T10:48:42+03:00
Происшествия

В Омске из окна выпал 5-летний малыш

Ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию
Анна МИКУЛА
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Следователи просят омичей настрого запретить своим детям забираться на подоконники.Следователи просят омичей настрого запретить своим детям забираться на подоконники.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Омске еще один ребенок выпал из окна. К сожалению, это уже далеко не первый случай за лето.

По предварительным данным, мама мальчика ушла на работу, а отчим еще не успел вернуться. Детей – 5-летнего мальчика и его 10-летнего братика – пришлось ненадолго оставить одних. Но и этого времени хватило, чтобы случилось страшное.

– Несмотря на то, что створка окна из-за мебели открывалась только на 35 см, этого оказалось достаточным, чтобы ребенок, облокотившись на москитную сетку, упал вниз с 4 этажа и получил тяжелые травмы. В настоящее время мальчик находится в реанимации, он идет на поправку, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Следователи напоминают родителям, что нельзя оставлять детей без присмотра. Во избежание трагедий необходимо строго-настрого запретить детям залезать на подоконник, отодвинуть от окон мебель, включая столы и кровати, поставить на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно.

В областном Следственном комитете начали проверку этого инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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