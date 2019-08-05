2019-08-05T10:39:25+03:00
Происшествия

Омский стропальщик избил соседа и выгнал умирать в подъезд

Нападавшему показалось, что гость украл у него 4 тысячи
Анна МИКУЛА
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Следственный комитет проводит проверку случившегося.Следственный комитет проводит проверку случившегося.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Очередная трагедия во время пьяного застолья произошла 3 августа на улице Тюленина. Стропальщик пригласил к себе в гости знакомого – рабочего с завода ЖБИ. Мужчины вместе выпивали, а потом хозяину квартиру показалось, что гость украл у него 4 тысячи рублей. Рассвирепев, он жестоко избил свою жертву, а потом выгнал из квартиры. Пострадавший, так и не дождавшись ничьей помощи, скончался в подъезде.

– Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В настоящее время подозреваемый задержан, на допросе он дал признательные показания, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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