Прокуратура проверит омского перевозчика, автобус которого сбил ребенка
Пострадавший с травмами попал в больницу
Пострадавшего ребенка с травмами увезли в больницуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Автобус с пассажирами в салоне ехал по маршруту. В районе улицы Степанца водитель не заметил на дороге ребенка и сбил его. Маленького пешехода с травмами увезли в больницу.
– В связи с этим прокуратурой области в Западно-Сибирское МУГАДН направлено требование о проведении в отношении организатора перевозок внеплановой проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдения им всей совокупности лицензионных требований, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Ход проведения проверки находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU