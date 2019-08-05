Прокуратура проверит омского перевозчика, автобус которого сбил ребенка

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-05T10:29:11+03:00

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Автобус с пассажирами в салоне ехал по маршруту. В районе улицы Степанца водитель не заметил на дороге ребенка и сбил его. Маленького пешехода с травмами увезли в больницу.

– В связи с этим прокуратурой области в Западно-Сибирское МУГАДН направлено требование о проведении в отношении организатора перевозок внеплановой проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдения им всей совокупности лицензионных требований, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Ход проведения проверки находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU