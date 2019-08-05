2019-08-05T07:20:52+03:00
Происшествия

Под Омском в аварии «Гранты» с грузовиком погибли двое

От легковушки осталась лишь груда железа
Станислав МУХИН
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ФОТО: ГИБДД по Омской областиФОТО: ГИБДД по Омской области
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Крупная авария произошла в воскресенье на трассе под Омском. На автодороге «ЧелябинскНовосибирск» столкнулись две машины - «Лада Гранта» и грузовик «Мерседес Актрос». Как выяснили в ГИБДД по Омской области, 69-летний водитель легковушки пошел на обгон и выехал на встречную полосу. Там машина столкнулась с грузовиком. От удара оба авто вылетели в кювет. Шансов выжить у людей в легковушке не было. Водитель и пассажир погибли на месте еще до приезда врачей. Травмы получил и 51-летний шофер «Мерседес Актрос».

- По данному факту проводится проверка, — добавили в отделе пропаганды омской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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