Участников омского «Рембата» угостили завтраком, приготовленном на танке

СЕГОДНЯ 05:14 2019-08-05T05:18:49+03:00

Пожарить яичницу и сварить кофе в турке удалось благодаря жару от двигателя

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На полигоне Омского автобронетанкового инженерного института 4 августа стартовал конкурс ремонтных бригад «Рембат». Он проходит в рамках Пятых Армейских международных игр и продлится до 10 августа.

Как выяснилось, его участники смогут в случае необходимости не только исправить любую поломку в технике, но и приготовить себе еду. В качестве «плиты» они использовали танк Т-80.

– На открытии соревнований военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, приготовили завтрак для участников конкурса «Рембат». Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.

Кроме представителей из российских городов на соревнования в Омск съехались участники из Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи и Иордании. Конкурс пройдет в четыре этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-техническая и смешанная эстафеты.

Гостям «Рембата» покажут образцы техники и вооружения воинских частей Омского гарнизона. Также можно увидеть продукцию омских предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU