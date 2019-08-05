Участников омского «Рембата» угостили завтраком, приготовленном на танке
На полигоне Омского автобронетанкового инженерного института 4 августа стартовал конкурс ремонтных бригад «Рембат». Он проходит в рамках Пятых Армейских международных игр и продлится до 10 августа.
Как выяснилось, его участники смогут в случае необходимости не только исправить любую поломку в технике, но и приготовить себе еду. В качестве «плиты» они использовали танк Т-80.
– На открытии соревнований военнослужащие Омского автобронетанкового инженерного института, используя тепло, исходящее от двигателя ГТД-1000Т танка Т-80, приготовили завтрак для участников конкурса «Рембат». Механики-водители, используя специальные приспособления, удивили участников соревнований ароматным кофе в турке и яичницей, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны.
Кроме представителей из российских городов на соревнования в Омск съехались участники из Венесуэлы, Конго, Лаоса, Узбекистана, Мозамбика, Камбоджи и Иордании. Конкурс пройдет в четыре этапа: индивидуальная гонка, огневая подготовка, военно-техническая и смешанная эстафеты.
Гостям «Рембата» покажут образцы техники и вооружения воинских частей Омского гарнизона. Также можно увидеть продукцию омских предприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU