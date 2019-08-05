В Омске водитель «Сузуки» сбил троих человек на зебре

СЕГОДНЯ 04:38 2019-08-05T04:38:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Серьезная авария произошла на окраине города в эти выходные. Водитель «Сузуки Гранд Витара» ехал от улицы Воровского по улице 1-й Красной Звезды. По непонятным причинам машина не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходили три человека - 7-летняя девочка, 20-летний юноша и 40-летняя женщина. Всех их машина сбила.

Пешеходы остались живы, но получили различные травмы. После ДТП всех их доставили в больницу. По факту аварии в ГИБДД проводят проверку. Они выяснят, почему водитель не пропустил пешеходов, переходивших дорогу по всем правилам по зебре.

ИСТОЧНИК KP.RU