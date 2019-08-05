2019-08-05T04:38:56+03:00
Происшествия

В Омске водитель «Сузуки» сбил троих человек на зебре

Пострадала 7-летняя девочка
Станислав МУХИН
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Серьезная авария произошла на окраине города в эти выходные. Водитель «Сузуки Гранд Витара» ехал от улицы Воровского по улице 1-й Красной Звезды. По непонятным причинам машина не остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом. В этот момент дорогу переходили три человека - 7-летняя девочка, 20-летний юноша и 40-летняя женщина. Всех их машина сбила.

Пешеходы остались живы, но получили различные травмы. После ДТП всех их доставили в больницу. По факту аварии в ГИБДД проводят проверку. Они выяснят, почему водитель не пропустил пешеходов, переходивших дорогу по всем правилам по зебре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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