В центре Омска провалился асфальт

СЕГОДНЯ 10:06 2019-08-04T10:06:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Автолюбителям, собирающимся в центр, стоит быть осторожными. Очевидцы в соцсетях сообщают об очередном провале асфальта. Появилось фото в соцсетях с места инцидента. Дыра на дороге появилась на перекрестке.

- Проваливается асфальт на перекрестке улиц Красногвардейской - Орджоникидзе. Будьте осторожны, - написал автор фото.

На снимках видно, что провал образовался рядом с колодцем. Очевидно, яма продолжит увеличиваться в размерах. Сейчас в нее спокойно может провалиться колесо от машины. Последствия для машины могут быть печальными.

ИСТОЧНИК KP.RU