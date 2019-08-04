2019-08-04T10:06:20+03:00
Общество

В центре Омска провалился асфальт

Яма образовалась на перекрестке [фото]
Станислав МУХИН
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Яма появилась на выходных.Яма появилась на выходных.Фото: ВКонтакте
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Автолюбителям, собирающимся в центр, стоит быть осторожными. Очевидцы в соцсетях сообщают об очередном провале асфальта. Появилось фото в соцсетях с места инцидента. Дыра на дороге появилась на перекрестке.

- Проваливается асфальт на перекрестке улиц Красногвардейской - Орджоникидзе. Будьте осторожны, - написал автор фото.

На снимках видно, что провал образовался рядом с колодцем. Очевидно, яма продолжит увеличиваться в размерах. Сейчас в нее спокойно может провалиться колесо от машины. Последствия для машины могут быть печальными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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