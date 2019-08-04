В центре Омска провалился асфальт
Яма образовалась на перекрестке [фото]
Яма появилась на выходных.Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:
Автолюбителям, собирающимся в центр, стоит быть осторожными. Очевидцы в соцсетях сообщают об очередном провале асфальта. Появилось фото в соцсетях с места инцидента. Дыра на дороге появилась на перекрестке.
- Проваливается асфальт на перекрестке улиц Красногвардейской - Орджоникидзе. Будьте осторожны, - написал автор фото.
На снимках видно, что провал образовался рядом с колодцем. Очевидно, яма продолжит увеличиваться в размерах. Сейчас в нее спокойно может провалиться колесо от машины. Последствия для машины могут быть печальными.
ИСТОЧНИК KP.RU