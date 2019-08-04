«Обещаю уделять пристальное внимание вашим проблемам»: Шоумен Стиллавин поздравил Омск с Днем рождения

СЕГОДНЯ 08:32 2019-08-04T08:32:10+03:00

Ведущий в своих эфирах на радио часто рассказывает о случаях из Омска Фото: ВКонтакте

Ведущий в своих эфирах на радио часто рассказывает о случаях из Омска

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Омску исполнилось 303 года. Помимо мэра и губернатора совершенно неожиданно с Днем Рождения Омск поздравил радиоведущий и шоумен Сергей Стиллавин. Большую популярность он получил в начале нулевых, делая развлекательную программу со своим другом Геннадием Бачинским. Последний погиб в автокатастрофе в 2008 году.

Сергей Стиллавин в курсе всех новостей нашего города. Часто в своих передачах он говорит о странных и смешных событиях, произошедших в Омске.

- Феномен огромного числа новостей из этого города кроется, как мне кажется, в особом складе характера жителей и в ударной работе местных журналистов - ни из одного другого места на карте нашей Родины не приходит столько известий, как из Омска! - написал на своей страничке в соцсетях ведущий.

Стиллавин также вспомнил о своей поездке в наш город вместе с Геннадием Бачинским. По его словам, впечатления от этого путешествия теперь одни из самых теплых в его жизни.

- В реальности этот город очень сильно отличается от своей медийной проекции: здесь очень красивый дореволюционный центр, много оригинальной городской скульптуры, а люди тут радушные и замечательные, - говорит шоумен.

В своем поздравлении он пообещал и дальше следить за новостями из нашего города.

- С праздником, дорогие омичи! Обещаю и впредь уделять пристальное внимание вашим проблемам, чтобы город поскорее избавился от своих извечных плохих дорог, невывозимого снега и построил, наконец, метро!

ИСТОЧНИК KP.RU