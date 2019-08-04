«Обещаю уделять пристальное внимание вашим проблемам»: Шоумен Стиллавин поздравил Омск с Днем рождения
Омску исполнилось 303 года. Помимо мэра и губернатора совершенно неожиданно с Днем Рождения Омск поздравил радиоведущий и шоумен Сергей Стиллавин. Большую популярность он получил в начале нулевых, делая развлекательную программу со своим другом Геннадием Бачинским. Последний погиб в автокатастрофе в 2008 году.
Сергей Стиллавин в курсе всех новостей нашего города. Часто в своих передачах он говорит о странных и смешных событиях, произошедших в Омске.
- Феномен огромного числа новостей из этого города кроется, как мне кажется, в особом складе характера жителей и в ударной работе местных журналистов - ни из одного другого места на карте нашей Родины не приходит столько известий, как из Омска! - написал на своей страничке в соцсетях ведущий.
Стиллавин также вспомнил о своей поездке в наш город вместе с Геннадием Бачинским. По его словам, впечатления от этого путешествия теперь одни из самых теплых в его жизни.
- В реальности этот город очень сильно отличается от своей медийной проекции: здесь очень красивый дореволюционный центр, много оригинальной городской скульптуры, а люди тут радушные и замечательные, - говорит шоумен.
В своем поздравлении он пообещал и дальше следить за новостями из нашего города.
- С праздником, дорогие омичи! Обещаю и впредь уделять пристальное внимание вашим проблемам, чтобы город поскорее избавился от своих извечных плохих дорог, невывозимого снега и построил, наконец, метро!
ИСТОЧНИК KP.RU