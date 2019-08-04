В Омске снова нанесли кривую разметку

СЕГОДНЯ 05:55 2019-08-04T05:55:38+03:00

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В очередной раз дорожники удивляют омичей. Многие автолюбители снова жалуются на кривую разметку, нанесенную на асфальт. На этот раз с геометрией не справились дорожники на Проспекте Карла Маркса. Возмущение вызвала кривая линия разметки выделенной полосы для общественного транспорта между остановками "Дом Печати" и "Транспортная академия". К тому же рабочие не прервали сплошную линию для поворота на улицу Потанина.

В департаменте транспорта недочеты признали. Подрядная организация за свой счет исправит все. Добавим, что это уже второй случай с неудачным нанесением разметки. Ранее кривую сплошную линию омичи заметили на Красном Пути. Тогда ее тоже пришлось переделывать и наносить заново.

ИСТОЧНИК KP.RU