2019-08-03T06:56:28+03:00
Общество

В Омске стартовал Сибирский международный марафон

На трассу вышли 7 тысяч участников
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: пресс-служба Сибирского международного марафонаФото: пресс-служба Сибирского международного марафона
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Сегодня в Омске в день города проходит 30-й юбилейный Сибирский международный марафон. На трассы сегодня вышли больше 7 тысяч человек, среди них много гостей из других стран. На марафоне в этом году несколько дистанций – 42,2 километра, 21,1 километр, а также на 10 и 3 километра.

На марафоне спортсменам сегодня будут помогать больше 230 волонтеров – они будут раздавать питание и воду, а также развлекать зрителей.

На самую популярную трассу вышел и губернатор Омской области – Александр Бурков. Он уже финишировал и рассказал, что ему очень понравилось бежать среди тысяч омичей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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