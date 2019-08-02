Омичи снова жалуются на залитые после дождя улицы

СЕГОДНЯ 14:24 2019-08-02T14:28:20+03:00

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Прошедший сегодня, 2 августа, дождь снова проверил на прочность исправность канализационных стоков. Судя по залитым тротуарам и дорогам, со временем ситуация не особо меняется. Горожане продолжают жаловаться на потопы. На этот раз фото обширных луж, снятых на улице Маяковского, выложили в соцсети.

– В Омске, действительно, довольно остро стоит проблема водоотведения, – оставили комментарий под постом представители горадминистрации. – Далеко не все дороги, а уж тем более тротуары оснащены ливневой канализацией. Если после дождя долго стоит вода и не уходит, то вы можете обратиться в окружной ДЭУ (ЦАО 904-804, КАО 55-16-92, САО 24-38-92, ОАО 57-95-92, ЛАО 46-92-49) для откачки воды.

ИСТОЧНИК KP.RU