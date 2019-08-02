2019-08-02T14:28:20+03:00
Общество

Омичи снова жалуются на залитые после дождя улицы

В горадминистрации пообещали обратить на это внимание
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
Изменить размер текста:

Прошедший сегодня, 2 августа, дождь снова проверил на прочность исправность канализационных стоков. Судя по залитым тротуарам и дорогам, со временем ситуация не особо меняется. Горожане продолжают жаловаться на потопы. На этот раз фото обширных луж, снятых на улице Маяковского, выложили в соцсети.

– В Омске, действительно, довольно остро стоит проблема водоотведения, – оставили комментарий под постом представители горадминистрации. – Далеко не все дороги, а уж тем более тротуары оснащены ливневой канализацией. Если после дождя долго стоит вода и не уходит, то вы можете обратиться в окружной ДЭУ (ЦАО 904-804, КАО 55-16-92, САО 24-38-92, ОАО 57-95-92, ЛАО 46-92-49) для откачки воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поисками пропавшего 10-летнего омича занялся следственный комитет
Из-за неисправной проводки в Омске чуть не сгорел дом на 11 семей
Перевернувшийся на машине омич угнал ее у медиков
Омичам рассказали, какая погода будет в День города
В областном минстрое прокомментировали ДТП с автобусом, улетевшим в кювет
Предупрежден значит вооружен
Сотрудники омского МЧС отправились тушить пожары в Красноярском крае
В омских Нефтяниках перевернулась грузовая «Газель»
Полицейские поймали омичей, бравших деньги за наркотики криптовалютой
В Омске из-за Дня города в центре изменят работу светофоров
Омич с особой жестокостью убил щенка, запрыгнувшего к нему на кровать
Житель Омской области устроил стрельбу перед домом бывшей жены
Супругам из Омска, торговавшим наркотиками из Китая, на двоих дали 22,5 лет тюрьмы
«Росводоканал Омск» подарил городу уникальную колонку
На омской «Флоре» можно увидеть композицию китайских мастеров
В Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчика
Омичам показали, как будет выглядеть 4-звездочный отель Hilton в центре города
Омичи нашли экзотический гриб
В Омске ищут пропавшую 2 дня назад пенсионерку
В Омской области водитель без прав сел за руль и погиб
Омич, убивший из ревности соперника, получил 12 лет тюрьмы
В омском садике № 65 нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
В Омске остановку «Жемчужина» перенесут дальше к Ленинградскому мосту
Омские дороги вошли в тройку самых плохих в стране