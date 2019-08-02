2019-08-02T14:15:39+03:00
Общество

Из-за неисправной проводки в Омске чуть не сгорел дом на 11 семей

Инцидент произошел на улице 1-й Учхозной
Анна МИКУЛА
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Пожар удалось потушить менее чем за час.Пожар удалось потушить менее чем за час.Фото: Артем КИЛЬКИН
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ЧП случилось накануне, 1 августа, утром в улице 1-й Учхозной в Центральном округе. Загорелся одноэтажный дом, в котором живут 11 семей.

Как сообщили в пресс-службе областного МЧС, на момент приезда пожарных огнем была охвачена квартира площадью 43 квадратных метра. Из окон валил густой дым.

Возгорание, с которым боролись 13 пожарных, удалось потушить менее чем за час. В результате происшествия оказалось поврежденной кровля дома. По предварительным данным, инцидент произошел из-за искры от неисправной проводки.

Окончательно причины и обстоятельства ЧП установят после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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