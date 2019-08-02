2019-08-02T12:40:47+03:00
Общество

Омичам рассказали, какая погода будет в День города

Синоптики обещают не больше 24 градусов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичам рассказали, какая погода будет в День городаОмичам рассказали, какая погода будет в День городаФото: пресс-служба администрации города Омска
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День города пройдет в Омске завтра, 3 августа. Омск отметит свой 303-й день рождения, и в этот день запланировано множество мероприятий, в том числе и на открытом воздухе. Так с утра пройдет Сибирский международный марафон, а вечером можно будет сходить на концерт Дана Балана или посмотреть салют на Иртышской набережной или в Советском парке.

Синоптики рассказали о погоде на День города. В Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что 3 августа в Омске будет от +19 до +24 градусов тепла. Существенных осадков в этот день не ожидается.

Такая же погода сохранится и 4 августа. Температура воздуха ожидается в пределах от +21 до +24 градусов. Однако днем может пойти дождь с грозой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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