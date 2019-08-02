Сотрудники омского МЧС отправились тушить пожары в Красноярском крае
Из нашего региона вылетел самолет ИЛ-76 с 85 сотрудниками
Фото: 55.mchs.gov.ru
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Сотрудники омского МЧС отправились помогать тушить лесные пожары, охватившие в Красноярский край.
–85 сотрудников отправились на самолете МЧС России ИЛ-76, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На вооружении специалистов - все необходимое оборудование для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ. Спасатели смогут автономно работать на месте чрезвычайной ситуации в течение двух недель. Они обеспечены палатками, питьевой водой и питанием.
Также сообщается, что наряду с коллегами из Омской области, в Красноярский край уже прибыли спасатели из Республики Хакасия и Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU