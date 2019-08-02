В омских Нефтяниках перевернулась грузовая «Газель»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-08-02T11:32:17+03:00

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Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Грузовая «Газель» опрокинулась набок на улице Нефтезаводская в городке Нефтяников сегодня утром. По всей видимости, водитель не справился с управлением, когда поворачивал на перекрестке. Грузовик занесло, и машина перевернулась. Однако точные причины аварии пока неизвестны.

Машина опрокинулась на бокФото: vk.com

О пострадавших очевидцы не сообщают, судя по фотографиям, водитель машины отделался легким испугом и ушибами. К месту аварии уже подъехал эвакуатор, который будет увозить машину. Многие омичи пошутили над местом происшествия – машина перевернулась прямо рядом с пунктом приема металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU