2019-08-02T11:32:17+03:00
Происшествия

В омских Нефтяниках перевернулась грузовая «Газель»

О пострадавших пока неизвестно
Поделиться:
В омских Нефтяниках перевернулась грузовая «Газель»В омских Нефтяниках перевернулась грузовая «Газель»Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях. Грузовая «Газель» опрокинулась набок на улице Нефтезаводская в городке Нефтяников сегодня утром. По всей видимости, водитель не справился с управлением, когда поворачивал на перекрестке. Грузовик занесло, и машина перевернулась. Однако точные причины аварии пока неизвестны.

Машина опрокинулась на бок Фото: vk.com

Машина опрокинулась на бокФото: vk.com

О пострадавших очевидцы не сообщают, судя по фотографиям, водитель машины отделался легким испугом и ушибами. К месту аварии уже подъехал эвакуатор, который будет увозить машину. Многие омичи пошутили над местом происшествия – машина перевернулась прямо рядом с пунктом приема металлолома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предупрежден значит вооружен
Сотрудники омского МЧС отправили тушить пожары в Красноярском крае
Полицейские поймали омичей, бравших деньги за наркотики криптовалютой
В Омске из-за Дня города в центре изменят работу светофоров
Омич с особой жестокостью убил щенка, запрыгнувшего к нему на кровать
Житель Омской области устроил стрельбу перед домом бывшей жены
Супругам из Омска, торговавшим наркотиками из Китая, на двоих дали 22,5 лет тюрьмы
«Росводоканал Омск» подарил городу уникальную колонку
На омской «Флоре» можно увидеть композицию китайских мастеров
В Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчика
Омичам показали, как будет выглядеть 4-звездочный отель Hilton в центре города
Омичи нашли экзотический гриб
В Омске ищут пропавшую 2 дня назад пенсионерку
В Омской области водитель без прав сел за руль и погиб
Омич, убивший из ревности соперника, получил 12 лет тюрьмы
В омском садике № 65 нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
В Омске остановку «Жемчужина» перенесут дальше к Ленинградскому мосту
Омские дороги вошли в тройку самых плохих в стране