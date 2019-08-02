Омич с особой жестокостью убил щенка, запрыгнувшего к нему на кровать

СЕГОДНЯ 10:22 2019-08-02T10:38:06+03:00

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Спокойная жизнь пожилой жительницы Калачинского района закончилась в марте, когда из колонии освободился ее родственник. Почти сразу он принес в дом незарегистрированное ружье и сделал из него обрез, потом украл из ее бани котел и металлический дымоход. Их он продал за бесценок другому сельчанину.

Последней каплей стала расправа над питомцем бабушки – четырехмесячным щенком по кличке Жужа. Пьяный мужчина рассвирепел из-за того, что песик запрыгнул к нему на кровать.

– Фигурант схватил щенка и причинил ему множественные повреждения, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Пожилая родственница злоумышленника в силу возраста и ограниченных возможностей здоровья не смогла воспрепятствовать совершению преступления. Потрясенная пенсионерка вызвала полицию. Результаты вскрытия показали, что животное умерло от болевого шока.

Вероятно, скоро пожилая сельчанка снова сможет вздохнуть с облегчением. У ее родственника-садиста есть все шансы вернуться за решетку. В отношении него собраны доказательства вины сельчанина по пяти эпизодам преступной деятельности: ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или ношение оружия», ч.1 ст.223 «Незаконное изготовление оружия», ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж», ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

ИСТОЧНИК KP.RU