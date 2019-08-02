Житель Омской области устроил стрельбу перед домом бывшей жены

СЕГОДНЯ 09:44 2019-08-02T09:48:57+03:00

А перед этим зачем-то украл две бензопилы на лесопилке

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Во все тяжкие решил податься 27-летний житель села Калинино Омского района. Мужчина выстрелил из ружья возле дома бывшей жены. Та обратилась в полицию и пояснила, что «после расставания у них сложились конфликтные отношения».

Опросив соседей сельчанки, полицейские вышли на след дебошира. Кроме того, выяснилось, что он может быть причастен еще к одному преступлению. Накануне владелец лесопилки заявил, что у него украли две бензопилы.

– По началу 27-летний сельчанин отрицал вину, ссылаясь на то, что у него нет ружья, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – После того, как оперативники отыскали похищенные бензопилы у родственницы задержанного и ружье, спрятанное им в кустах рядом с поселком, фигуранту ничего не оставалось, как сознаться в содеянном. Ружье, хранившееся у него без регистрации, изъято.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту кражи и хулиганства. Ранее мужчина был неоднократно судим за причинение телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU