2019-08-02T09:36:22+03:00
Общество

Супругам из Омска, торговавшим наркотиками из Китая, на двоих дали 22,5 лет тюрьмы

Они получали наркотики на почте
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Аньков ВиталийФото: Аньков Виталий
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В Омске осудили супружескую пару, которая заказывала наркотики в Китае и получала их по почте. Почтовые оформления они оформляли на вымышленные имена, а полученные посылки распределяли среди других наркоторговцев. Их удалось задержать после совместных действий Омской таможни и регионального УФСБ. Так, в одной из посылок было обнаружено больше 6,5 килограммов наркотиков.

- Они признаны виновными в совершении 10 преступлений, связанных с контрабандой и незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы, - рассказали в западно-сибирской транспортной прокуратуре.

По решению суда мужчину приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима, а женщину к 10 годам колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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