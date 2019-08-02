Супругам из Омска, торговавшим наркотиками из Китая, на двоих дали 22,5 лет тюрьмы
В Омске осудили супружескую пару, которая заказывала наркотики в Китае и получала их по почте. Почтовые оформления они оформляли на вымышленные имена, а полученные посылки распределяли среди других наркоторговцев. Их удалось задержать после совместных действий Омской таможни и регионального УФСБ. Так, в одной из посылок было обнаружено больше 6,5 килограммов наркотиков.
- Они признаны виновными в совершении 10 преступлений, связанных с контрабандой и незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы, - рассказали в западно-сибирской транспортной прокуратуре.
По решению суда мужчину приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима, а женщину к 10 годам колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU