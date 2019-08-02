На омской «Флоре» можно увидеть композицию китайских мастеров

СЕГОДНЯ 08:44 2019-08-02T08:51:30+03:00

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Сегодня, 2 августа в Омске открывается 68-ая «Флора» в этом году ее границы расширили, выставка раскинется на площади в 5 га.

Изюминкой этого года станут деревья на подходах к скверам на улицах партизанской и Спартаковской, на которых распустятся прикрепленные к них цветы. Появился на «Флоре» и зарубежный участник. Группа специалистов из китайского города Кайфын продемонстрировала свое мастерство в цветочной композиции «Опера». Тему выбрали неслучайно – вся выставка посвящена Году театра, поэтому все работы так или иначе связаны с этим видом искусства.

– В Выставочном сквере расположены экспозиции, представляющие классические виды театра, – сообщает пресс-служба омской мэрии. – Именно этим знаменит театральный Омск. Здесь омичи и гости города увидят цветочные тумбы с настоящими афишами, узнаваемые сцены из спектаклей – «Лебединое озеро», «Вишневый сад», «Любовь и голуби», «Алые паруса», «Золотой ключик», «Маленький принц». В Воскресенском сквере развернется уличный театр – с фокусниками, шарманщиками, мимами и ходулистами.

Выставка будет открыта до 6 августа. Ожидается, что ее посетят 600 тысяч человек. Вход, по традиции, бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU