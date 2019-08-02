В Омске ищут пропавшую 2 дня назад пенсионерку

СЕГОДНЯ 07:23 2019-08-02T07:23:17+03:00

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Родственники Кулаковой Елены Владимировны обратились в полицию и к волонтерам с просьбой о помощи. 55-летняя женщина ушла из дома утром 31 июля из дома по адресу Космический проспект, 28. После этого ее никто не видел и не может с ней связаться.

Приметы женщины: рост 161 сантиметр, худощавого телосложения, серые глаза и седые волосы. Она была одета в серую кофту, джинсы и кроссовки белого цвета. С собой у нее небольшая сумка бежевая сумка с ремнем через плечо.

Родственники пенсионерки сообщили, что она может нуждаться в медицинской помощи. Всех, кто видел женщину или что-то знает о местонахождении, просят позвонить волонтерам «ДоброСпас Омск» по телефону 89994701008 или в полицию по телефону 02 (102).

ИСТОЧНИК KP.RU