2019-08-02T07:11:13+03:00
Происшествия

Омич, убивший из ревности соперника, получил 12 лет тюрьмы

Также он ранил жену
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Ревнивый омич, убивший из ревности соперника, получил 12 лет тюрьмыРевнивый омич, убивший из ревности соперника, получил 12 лет тюрьмыФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Все произошло в Полтавском районе Омской области. Омич заподозрил свою жену в измене и приревновал ее к своему знакомому. Сначала он решил разобраться с супругой и для этого выпил для храбрости. Он схватил нож и стал наносить им удары в грудь жене, однако женщина сопротивлялась и ей удалось вырваться и убежать. После этого он пошел к предполагаемому сопернику – он ударил его ножом в бедро. Мужчина от потери крови скончался в больнице.

На ревнивца завели два уголовных дела за покушение на убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- С учетом обстоятельств дела, суд назначил виновному окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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