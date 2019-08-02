В омском садике № 65 нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 05:33 2019-08-02T05:36:14+03:00

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Региональное МЧС провело внеплановую проверку детского сад № 65 по улице Ватутина в Кировском округе. В результате выявили там несколько нарушений противопожарной безопасности.

В неисправном состоянии находится система противодымной защиты. Кроме того, помещения для персонала, ведущего круглосуточное дежурство, оказались недостаточно освещенными. Не соответствуют нормам и установленные в садике точечные дымовые пожарные извещатели.

Согласно данным «Единого реестра проверок», в общей сложности сотрудники МЧС выявили в дошкольном учреждении 13 нарушений противопожарной безопасности. Устранить их необходимо в до 1 июня 2020 года. Как выяснилось, это уже вторая за последнее время проверка в садике. Результаты первой оказались еще более пугающими – два пожарных гидранта возле учреждения были нерабочем состоянии. Это нарушение уже устранено.

ИСТОЧНИК KP.RU