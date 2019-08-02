В омском садике № 65 нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
Региональное МЧС провело внеплановую проверку детского сад № 65 по улице Ватутина в Кировском округе. В результате выявили там несколько нарушений противопожарной безопасности.
В неисправном состоянии находится система противодымной защиты. Кроме того, помещения для персонала, ведущего круглосуточное дежурство, оказались недостаточно освещенными. Не соответствуют нормам и установленные в садике точечные дымовые пожарные извещатели.
Согласно данным «Единого реестра проверок», в общей сложности сотрудники МЧС выявили в дошкольном учреждении 13 нарушений противопожарной безопасности. Устранить их необходимо в до 1 июня 2020 года. Как выяснилось, это уже вторая за последнее время проверка в садике. Результаты первой оказались еще более пугающими – два пожарных гидранта возле учреждения были нерабочем состоянии. Это нарушение уже устранено.
ИСТОЧНИК KP.RU