В Омске остановку «Жемчужина» перенесут дальше к Ленинградскому мосту

СЕГОДНЯ 05:04 2019-08-02T05:04:36+03:00

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Стало известно о планах властей перенести остановку "Жемчужина" с ее нынешнего места. С такой инициативой выступили в ГИБДД. Разговоры о неудобном расположении заезда для транспорта шли давно. Остановка находится слишком близко к перекрестку, поэтому часто вереница автобусов и маршруток не помещаются, многие водители подъезжают вторым рядом. Отсюда пробки и неудобства.

Сейчас остановку "Жемчужина" планируют сделать ближе к Ленинградскому мосту и улице Ленина. В мэрии рассчитывают, что это позволит избежать транспортного хаоса в этом загруженном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU