Омские дороги вошли в тройку самых плохих в стране

СЕГОДНЯ 04:34 2019-08-02T04:34:21+03:00

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Совсем недавно агенство Zoom Market проводило опрос жителей в 25 крупных городах России. Всем жителям городов задавали три вопроса: Как вы оцениваете дороги в вашем городе? За последние три года состояние дорог улучшилось? По вашему мнению стоит ожидать улучшения дорог в будущем? После ответы жителей обрабатывались и аналитики составили рейтинг городов с самыми хорошими дорогами и плохими по мнению жителей.

Отметим, что 56% опрошенных не имели собственного автомобиля, поэтому жители оценивали не только автомобильные дороги, но и дороги для пешеходов. В итоге самыми недовольными дорогами оказались жители Челябинска, на втором месте стоит Махачкала, а на третьем месте оказался Омск. Лучшие дороги по мнению жителей в Москве, Краснодаре и Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU