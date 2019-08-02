2019-08-02T04:34:21+03:00
Общество

Омские дороги вошли в тройку самых плохих в стране

Так считают жители города
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омские дороги вошли в тройку самых плохих в странеОмские дороги вошли в тройку самых плохих в странеФото: vk.com
Изменить размер текста:

Совсем недавно агенство Zoom Market проводило опрос жителей в 25 крупных городах России. Всем жителям городов задавали три вопроса: Как вы оцениваете дороги в вашем городе? За последние три года состояние дорог улучшилось? По вашему мнению стоит ожидать улучшения дорог в будущем? После ответы жителей обрабатывались и аналитики составили рейтинг городов с самыми хорошими дорогами и плохими по мнению жителей.

Отметим, что 56% опрошенных не имели собственного автомобиля, поэтому жители оценивали не только автомобильные дороги, но и дороги для пешеходов. В итоге самыми недовольными дорогами оказались жители Челябинска, на втором месте стоит Махачкала, а на третьем месте оказался Омск. Лучшие дороги по мнению жителей в Москве, Краснодаре и Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В РЭК рассказали, сколько омичи будут платить за мусор
Омич дважды продал машину своей знакомой и сел в тюрьму
Омич убил соседа по палате, показавшегося ему «неизвестным существом», и попал в психдиспансер
Провалившуюся в Омске дорогу загородили покрышками и ветками
В Омской области электрика убило током в коровнике
Омич заплатил за бронь в кальянной комнате в несуществующем кафе
ВИЧ/СПИД: это касается каждого из нас
Омскстат: зарплата омичей снова выросла
В Омске ищут школьницу, сбежавшую из дома
В Омской области массово гибнут пчелы
В Омской области из-за лопнувшей рессоры вылелел на обочину и едва не перевернулся автобус
«Не надо создавать культ личности»: Депутат-коммунист прокомментировал предложение переименовать омскую улицу в честь митрополита Феодосия
Омич убил возлюбленную, выгонявшую его из дома
В День города омские маршрутки будут работать до 12 ночи
В Омске ищут 22-летнего парня, пропавшего несколько дней назад
Сторож в Омской области порезал 4 человека, один погиб
На трассе в Омской области в страшной аварии погиб водитель
Ради спасения Насти Мантуло, сбитой пьяным водителем, омские врачи проведут консилиум
Омич, оставивший без света соседа из-за своего ремонта, пойдет под суд
На День города в Омске установят 250 дополнительных урн