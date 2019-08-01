2019-08-01T13:48:30+03:00
Общество

Омич дважды продал машину своей знакомой и сел в тюрьму

Ему дали 3,5 года строгого режима
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич дважды продал машину своей знакомой и сел в тюрьмуОмич дважды продал машину своей знакомой и сел в тюрьмуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Омич решил подзаработать и сказал своему знакомому, что поможет ему получить права без обучении и экзаменов в автошколе. За это он взял с мужчины 30 тысяч и пропал. После этого обманутый мужчина обратился в полицию и потребовал компенсации, компенсацию омич выплатил, однако для этого он пошел на новое преступление.

Как рассказали в прокуратуре, он взял у своей знакомой машину «Geely MK» и продал ее на станции техобслуживания за 120 тысяч. По всей видимости, знакомая омича простила кражу машины и не стала заявлять в полицию. И омич через несколько месяцев решил сделать то же самое с ее другой машиной – «Mitsubishi Lancer» - ее он продал за 150 тысяч рублей. Все деньги он потратил на личные нужды, а омичка заявила в полицию.

Суд назначил омичу 3,5 года колонии строго режима. Также он должен будет выплатить омичке компенсацию в 150 тысяч за вторую машину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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