Омич убил сосела по палате, показавшегося ему «неизвестным существом», и попал в психдиспансер

СЕГОДНЯ 12:40 2019-08-01T12:40:58+03:00

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В Следственный комитет из полиции передали дело об убийстве в Нижнеомской центральной районной больнице. Напомним, один пациент хирургического отделения принял соседа по палате за «неизвестное существо» и накинулся на него с табуреткой. Тот был после операции и не смог защищаться. Когда на шум пришли медики, пострадавший был уже мертв.

Накануне пришли результаты судмедэкспертизы, которые подтвердили: мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

– Подозреваемый помещен в психоневрологический диспансер. Решается вопрос о заключении его под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – На месте происшествия следователями изъят табурет, следы биологического происхождения, вещественные доказательства. Расследование продолжается.

В отношении буйного пациента возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU