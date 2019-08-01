2019-08-01T12:40:58+03:00
Общество

Омич убил сосела по палате, показавшегося ему «неизвестным существом», и попал в психдиспансер

Расследованием дела теперь занимается Следком
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Расследование продолжается.Расследование продолжается.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Следственный комитет из полиции передали дело об убийстве в Нижнеомской центральной районной больнице. Напомним, один пациент хирургического отделения принял соседа по палате за «неизвестное существо» и накинулся на него с табуреткой. Тот был после операции и не смог защищаться. Когда на шум пришли медики, пострадавший был уже мертв.

Накануне пришли результаты судмедэкспертизы, которые подтвердили: мужчина скончался от черепно-мозговой травмы.

– Подозреваемый помещен в психоневрологический диспансер. Решается вопрос о заключении его под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – На месте происшествия следователями изъят табурет, следы биологического происхождения, вещественные доказательства. Расследование продолжается.

В отношении буйного пациента возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Провалившуюся в Омске дорогу загородили покрышками и ветками
В Омской области электрика убило током в коровнике
Омич заплатил за бронь в кальянной комнате в несуществующем кафе
ВИЧ/СПИД: это касается каждого из нас
Омскстат: зарплата омичей снова выросла
В Омске ищут школьницу, сбежавшую из дома
В Омской области массово гибнут пчелы
В Омской области из-за лопнувшей рессоры вылелел на обочину и едва не перевернулся автобус
«Не надо создавать культ личности»: Депутат-коммунист прокомментировал предложение переименовать омскую улицу в честь митрополита Феодосия
Омич убил возлюбленную, выгонявшую его из дома
В День города омские маршрутки будут работать до 12 ночи
В Омске ищут 22-летнего парня, пропавшего несколько дней назад
Сторож в Омской области порезал 4 человека, один погиб
На трассе в Омской области в страшной аварии погиб водитель
Ради спасения Насти Мантуло, сбитой пьяным водителем, омские врачи проведут консилиум
Омич, оставивший без света соседа из-за своего ремонта, пойдет под суд
На День города в Омске установят 250 дополнительных урн