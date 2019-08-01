В Омской области электрика убило током в коровнике

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-01T12:06:19+03:00

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Электрик из омского села Сягаевка в Горьковском районе пришел по просьбе соседей в коровник. Они попросили его починить проводку. Однако мужчина по неосторожности во время работ получил смертельный удар током. Ему сразу же вызвали скорую, однако приехавшие медики уже ничем не смогли помочь 42-летнему мужчине – смерть была мгновенной.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU