В Омской области электрика убило током в коровнике
Там он выполнял ремонтные работы
В Омской области электрика убило током в коровникеФото: Олег ЗОЛОТО
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Электрик из омского села Сягаевка в Горьковском районе пришел по просьбе соседей в коровник. Они попросили его починить проводку. Однако мужчина по неосторожности во время работ получил смертельный удар током. Ему сразу же вызвали скорую, однако приехавшие медики уже ничем не смогли помочь 42-летнему мужчине – смерть была мгновенной.
- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU