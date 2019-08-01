2019-08-01T12:06:19+03:00
Происшествия

В Омской области электрика убило током в коровнике

Там он выполнял ремонтные работы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области электрика убило током в коровникеВ Омской области электрика убило током в коровникеФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Электрик из омского села Сягаевка в Горьковском районе пришел по просьбе соседей в коровник. Они попросили его починить проводку. Однако мужчина по неосторожности во время работ получил смертельный удар током. Ему сразу же вызвали скорую, однако приехавшие медики уже ничем не смогли помочь 42-летнему мужчине – смерть была мгновенной.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - пояснили в пресс-службе следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич убил сосела по палате, показавшегося ему «неизвестным существом», и попал в психдиспансер
Провалившуюся в Омске дорогу загородили покрышками и ветками
Омич заплатил за бронь в кальянной комнате в несуществующем кафе
ВИЧ/СПИД: это касается каждого из нас
Омскстат: зарплата омичей снова выросла
В Омске ищут школьницу, сбежавшую из дома
В Омской области массово гибнут пчелы
В Омской области из-за лопнувшей рессоры вылелел на обочину и едва не перевернулся автобус
«Не надо создавать культ личности»: Депутат-коммунист прокомментировал предложение переименовать омскую улицу в честь митрополита Феодосия
Омич убил возлюбленную, выгонявшую его из дома
В День города омские маршрутки будут работать до 12 ночи
В Омске ищут 22-летнего парня, пропавшего несколько дней назад
Сторож в Омской области порезал 4 человека, один погиб
На трассе в Омской области в страшной аварии погиб водитель
Ради спасения Насти Мантуло, сбитой пьяным водителем, омские врачи проведут консилиум
Омич, оставивший без света соседа из-за своего ремонта, пойдет под суд
На День города в Омске установят 250 дополнительных урн