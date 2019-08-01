Омич заплатил за бронь в кальянной комнате в несуществующем кафе

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-01T12:04:21+03:00

Но понял это мужчина, когда приехал на место

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46-летний мужчина познакомился в интернете с девушкой. Та предложила встретиться и попросила забронировать кальянную комнату в баре, который сама выбрала. Кавалер перевел на указанный ей счет 2,5 тысячи и еще 500 рублей перевел ей на телефон. А когда приехал на место к указанному времени, выяснилось, что бар там давно не существует. Виртуальная подруга тоже перестала выходить на связь.

Обманутый в лучших чувствах омич обратился в полицию. Там вскоре вышли на след «девушки», которая на деле оказалась 19-летним парнем из Кировского округа.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание за совершение данного преступления человеку – лишение свободы на срок до двух лет, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU