Омскстат: зарплата омичей снова выросла

СЕГОДНЯ 11:33 2019-08-01T11:34:40+03:00

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В Омскстате подсчитали, сколько омичи получали в первые пять месяцев 2019 года. Получилось, что с января по май зарплата жителей региона составила 33 670,2 рубля, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 6,9%. При этом реальные доходы увеличились значительно скромнее – на 1,3%.

В мае 2019 года получился и вовсе удивительный для многих результат: средняя номинальная зарплата составила 36 126,6 рубля, превысив показатель мая прошлого года на 7,1%. Впрочем, статистики не устают напоминать, что средняя зарплата дает по большому счету очень примерные данные о реальных доходах населения. В нее включают доходы руководителей и уборщиц, это по большому счету «средняя температура по больнице».

ИСТОЧНИК KP.RU