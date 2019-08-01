СЕГОДНЯ 11:06 2019-08-01T11:06:12+03:00

В Омске ищут школьницу, сбежавшую из дома Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В полицию обратилась мама юной омички. 17-летняя жительница села Исаковка Горьковского района Анастасия Тишкина ушла из дома накануне утром, 31 июня. Мама омички не смогла с ней связаться, а девушка не пришла домой вовремя. Сейчас девушку ищет полиция, опрашивает ее знакомых и проверяет социальные сети.

- Приметы Анастасии: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые длинные, глаза голубые. Особые приметы: шрам на животе, родимое пятно на запястье правой руки. Девушка была одета в белую бейсболку, белую ветровку с черными полосками, синие джинсы, балетки, - рассказали в полиции.

Всех, кто видел девушку или знает о ее местонахождении, просят сообщить в полицию по телефонам: 79-36-24 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU