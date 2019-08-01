В Омской области массово гибнут пчелы

СЕГОДНЯ 10:19 2019-08-01T10:43:30+03:00

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С начала лета такая проблема появилась сразу в нескольких регионах России. То же самое происходит и в нескольких районах Омской области – на массовую гибель насекомых жалуются пчеловоды.

В региональном Росссельхознадзоре пояснили, что это происходит из-за применяемых сельскохозяйственных пестицидов и агрохимикатов. Помимо насекомых страдают и люди – зафиксировано большое количество аллергических реакций и пищевых отравлений.

- Объемы, в которых используются пестициды, а также качество самих препаратов не проверяются. Токсичные для многих насекомых и опасные для животных и людей соединения распространяются на огромные территории, проникают в почву, водоемы и растения. Сегодня порядка 900 наименований средств защиты растений разрешены к использованию в стране, однако их правильное применение никто не контролирует, - пояснили в управлении Россельхознадзора по Омской области.

Проблема связана с тем, что с 2011 года у Россельхознадзора отобрали полномочия по производству, хранению и применению пестицидов и не передали их другим структурам. Именно поэтому исправить сейчас ситуацию можно только изменением законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU