2019-08-01T10:02:11+03:00
Общество

«Не надо создавать культ личности»: Депутат-коммунист прокомментировал предложение переименовать омскую улицу в честь митрополита Феодосия

Дмитрий Петренко объяснил, почему выступил против идеи экс-губернатора Леонида Полежаева
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Напомним, накануне бывший губернатор Леонид Полежаев обратился к депутатам горсовета с идеей переименовать какую-нибудь улицу Омска в честь умершего в 2016 году митрополита Феодосия.

«Комсомолка» поинтересовалась мнение депутата-коммуниста из горсовета Дмитрия Петренко.

- От перемены названия улицы суть не меняется, - пояснил свою позицию народный избранник. - У Омска многолетняя история, было много политиков, людей из культурной сферы, в честь который можно было бы переименовать улицы. Но этого тоже ведь не стали делать. Если у нас нет улицы Хрущева, Брежнева и так далее, чем митрополит Феодосий лучше всех остальных? Не надо создавать культ личности. Люди уходят в небытие, а город остается. Я бы предложил оставить все исторические названия улиц, какие бы они ни были. Если новая улица строится, тогда конечно. Есть, допустим, улица Стороженко в Амуре. Хотя это тоже на самом деле спорный вопрос. Если начать пересмотр, тогда любое название найдут спорным и всегда найдутся желающие его поправить. Начнутся конфликты в обществе. Я за солидарность и историческую достоверность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омич убил сосела по палате, показавшегося ему «неизвестным существом», и попал в психдиспансер
Провалившуюся в Омске дорогу загородили покрышками и ветками
В Омской области электрика убило током в коровнике
Омич заплатил за бронь в кальянной комнате в несуществующем кафе
ВИЧ/СПИД: это касается каждого из нас
Омскстат: зарплата омичей снова выросла
В Омске ищут школьницу, сбежавшую из дома
В Омской области массово гибнут пчелы
В Омской области из-за лопнувшей рессоры вылелел на обочину и едва не перевернулся автобус
Омич убил возлюбленную, выгонявшую его из дома
В День города омские маршрутки будут работать до 12 ночи
В Омске ищут 22-летнего парня, пропавшего несколько дней назад
Сторож в Омской области порезал 4 человека, один погиб
На трассе в Омской области в страшной аварии погиб водитель
Ради спасения Насти Мантуло, сбитой пьяным водителем, омские врачи проведут консилиум
Омич, оставивший без света соседа из-за своего ремонта, пойдет под суд
На День города в Омске установят 250 дополнительных урн