«Не надо создавать культ личности»: Депутат-коммунист прокомментировал предложение переименовать омскую улицу в честь митрополита Феодосия

СЕГОДНЯ 10:02 2019-08-01T10:02:11+03:00

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Напомним, накануне бывший губернатор Леонид Полежаев обратился к депутатам горсовета с идеей переименовать какую-нибудь улицу Омска в честь умершего в 2016 году митрополита Феодосия.

«Комсомолка» поинтересовалась мнение депутата-коммуниста из горсовета Дмитрия Петренко.

- От перемены названия улицы суть не меняется, - пояснил свою позицию народный избранник. - У Омска многолетняя история, было много политиков, людей из культурной сферы, в честь который можно было бы переименовать улицы. Но этого тоже ведь не стали делать. Если у нас нет улицы Хрущева, Брежнева и так далее, чем митрополит Феодосий лучше всех остальных? Не надо создавать культ личности. Люди уходят в небытие, а город остается. Я бы предложил оставить все исторические названия улиц, какие бы они ни были. Если новая улица строится, тогда конечно. Есть, допустим, улица Стороженко в Амуре. Хотя это тоже на самом деле спорный вопрос. Если начать пересмотр, тогда любое название найдут спорным и всегда найдутся желающие его поправить. Начнутся конфликты в обществе. Я за солидарность и историческую достоверность.

ИСТОЧНИК KP.RU