2019-08-01T09:31:55+03:00
Происшествия

Омич убил возлюбленную, выгонявшую его из дома

Потом он испугался и сам вызвал полицию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Виталий АньковФото: Виталий Аньков
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Убийство произошло накануне вечером в частном доме села Седельниково. 55-летняя женщина впервые получила пенсию и решила отметить это со своим сожителем. Мужчина с женщиной много выпили, но во время застолья между ними произошла ссора. Омичка стала выгонять сожителя из дома, в ответ он набросился на нее.

Мужчина схватил кухонный нож, которым омичка резала огурцы на закуску, и ударил ее в грудь. Он увидел, что удар был смертельный и женщина скончалась, поэтому сам вызвал полицию и позвонил родственникам. Следователи уже завели на 59-летнего мужчину уголовное дело по статье «Убийство».

- Ранее подозреваемый был судим за избиение сожительницы. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - рассказали в пресс-службе следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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