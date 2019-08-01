2019-08-01T08:33:20+03:00
Общество

В Омске ищут 22-летнего парня, пропавшего несколько дней назад

Он вышел из дома и не вернулся
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут 22-летнего парня, пропавшего несколько дней назадВ Омске ищут 22-летнего парня, пропавшего несколько дней назадФото: vk.com
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В Омске еще 29 июля, в понедельник, пропал молодой человек. Иванов Виталий Олегович вышел из дома по адресу 75-й Гвардейской бригады и до сих пор не вернулся. Его родственники не смогли с ним связаться и обратились в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «ДоброСпас-Омск».

В группе волонтеров опубликовали фото молодого человека. К сожалению, об особых приметах ничего не сообщается. В чем был одет парень на момент ухода из дома, неизвестно. Всех, кто что-либо знает о местонахождении парня просят сообщить по телефонам, указанных в листовке или в полицию по телефону 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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