Сторож в Омской области порезал 4 человека, один погиб

СЕГОДНЯ 07:43 2019-08-01T07:43:30+03:00

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Все произошло в Горьковском районе Омской области. В селе Алексеевка рабочие местного ДРСУ выпивали вместе. В какой-то момент они сильно поссорились. Сторож взял нож со стола и набросился на четверых рабочих. Их всех доставили в больницу с ножевыми ранениями, одного из мужчин спасти не удалось – травмы были слишком серьезными.

Как рассказали в следственном комитете, сейчас сторожа задержали и завели на его уголовное дело по статье «Убийство». Причины конфликта следователям пока установить не удалось. Известно, что 42-летний сторож уже был судим за убийство. Сейчас следователи работают на месте преступления и выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU