На трассе в Омской области в страшной аварии погиб водитель

СЕГОДНЯ 07:07 2019-08-01T07:07:00+03:00

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Все произошло на трассе «Челябинск-Новосибирск» в Калачинском районе сегодня поздно вечером. По трассе в направлении Омска ехал автомобиль «УАЗ Патриот». Водитель машины выехал на встречную полосу в районе 886 километра. Там он столкнулся с автомобилем «ГАЗ», за рулем которого был 33-летний мужчина. Машины столкнулись практически лоб в лоб и «УАЗ» после этого загорелся.

Как рассказали в Госавтоинспекции, водитель машины «УАЗ» скончался на месте еще до приезда медиков. В «УАЗе» на момент аварии также находилась 41-летняя женщина. Ей в жуткой аварии чудом удалось выжить – ее увезли на скорой в больницу. Также медики госпитализировали водителя машины «ГАЗ» и его пассажира 35-летнего мужчину.

Машины превратились в груду металлоломаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Точные причины аварии пока неизвестны, сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства. По фото видно, что машины от удара разбиты настолько, что восстановлению уже не подлежат.

ИСТОЧНИК KP.RU