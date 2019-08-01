2019-08-01T05:31:54+03:00
Общество

Омич, оставивший без света соседа из-за своего ремонта, пойдет под суд

Ему нужно будет восстановить проводку в квартире
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, устроивший ремонт в одной из многоэтажек Ленинского округа, слишком увлекся. Он сделал полную перепланировку квартиры и стал менять пол. Удалив деревянные доски, он залил пол ровным слоем бетона. Однако после этого в квартире этажом ниже пропал свет. Оказалось, что цементно-водный раствор попал на соединительные контакты электропроводки квартиры этажом ниже. Квартира соседа осталась без света и он обратился в суд.

- Решением Ленинского районного суда г. Омска на ответчиков возложена обязанность восстановить электрическое освещение и электроснабжение электрических розеток в жилом помещении, принадлежащем истцу, - рассказали в пресс-службе Ленинского суда.

По всей видимости, теперь увлекшегося ремонтом соседу придется полностью проводить проводку в квартире этажом ниже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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