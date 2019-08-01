На День города в Омске установят 250 дополнительных урн

СЕГОДНЯ 05:24 2019-08-01T05:24:25+03:00

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Уже в эти выходные пройдет 303-й День города. Сейчас улицы Омска готовят к празднику - наносят разметку, флористы заканчивают свои композиции для "Флоры". Как рассказали в пресс-службе мэрии, 3-4 августа на улицах установят дополнительно 250 урн для мусора, так как из-за гуляющих его будет намного больше. В основном контейнеры поставят в центре - Соборной площади, набережной Тухачевского, Иртышской набережной, Кемеровской, на Красном Пути, улицах Циолковского, Потанина, Масленникова, бульваре имени Чокана Валиханова, в сквере Врубеля, на площади Победы, в Выставочном сквере, сквере у библиотеки Пушкина, на Любинском проспекте.

Также на улицы города в праздник дополнительно выйдут 850 рабочих и порядка 360 единиц техники. Около 50 машин выделят на оцепление мест празднования для обеспечения антитеррористической безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU