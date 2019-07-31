2019-07-31T13:39:23+03:00
Происшествия

В Омске после аварии у грузовика смяло кабину

Судя по всему, он столкнулся с другим КамАЗом
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
Изменить размер текста:

Серьезрое ДТП случилось сегодня, 31 июля на улице Заозерной. Перед путепроводом самосвал, судя по фото, выложенным в соцсети, не смог затормозить и въехал в стоящий грузовик. От удара у первого КамАЗа сильно повредило кабину.

О состоянии водителя пока не сообщается. Очевидцы вызвали на место скорую. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

Фото: vk.com/omsk_live

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Маршрут №445 в Омске снова изменили после жалоб жителей
Омич зарезал мать скальпелем за то, что она не дала ему денег
Омичка, которую вытащили из покореженной в ДТП машины, находится в тяжелом состоянии
В Омске со спецназом задержали наркоторговца из Новосибирска
В Омск не пустили 19 тонн казахстанского леща
Омич на мопеде разбился насмерть, врезавшись в грузовик
В МЧС предупредили омичей о сильном ветре и грозе
Омича, обворовавшего женщину в аптеке, поймали обманом
Главным омским полицейским вместо оскандалившегося Меркушова стал его зам
На омича, пришедшего устраиваться на работу с поддельным дипломом, завели уголовное дело
Как выжить в экстремальных условиях: тест «Дом.ru» и «Приключения HD»
Омича в сквере жестоко избили палкой и обокрали
В Омске август начнется с 34-градусной жары
«Работники, не стесняясь, заглядывают в окна»: омичи пожаловались на ремонт фасадов