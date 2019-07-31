В Омске после аварии у грузовика смяло кабину
Судя по всему, он столкнулся с другим КамАЗом
Фото: vk.com/omsk_live
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Серьезрое ДТП случилось сегодня, 31 июля на улице Заозерной. Перед путепроводом самосвал, судя по фото, выложенным в соцсети, не смог затормозить и въехал в стоящий грузовик. От удара у первого КамАЗа сильно повредило кабину.
О состоянии водителя пока не сообщается. Очевидцы вызвали на место скорую. В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
Фото: vk.com/omsk_live
Фото: vk.com/omsk_live
ИСТОЧНИК KP.RU