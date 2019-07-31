2019-07-31T13:19:22+03:00
Происшествия

Омич зарезал мать скальпелем за то, что она не дала ему денег

Женщина скончалась в больнице
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич зарезал мать скальпелем за то, что она не дала ему денегОмич зарезал мать скальпелем за то, что она не дала ему денегФото: Иван ВИСЛОВ
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Жестокое убийство произошло в Муромцевском районе Омской области. Освободившийся в ноябре прошлого года из тюрьмы 35-летний омич жил с матерью. Мужчина выпивал и требовал деньги у матери. В злополучный вечер накануне мужчина в очередной раз напился и попросил у матери денег, однако женщина ему отказала. Сын откуда-то взял скальпель и набросился на мать.

Как рассказали в следственном комитете, мужчина нанес матери множество порезов, женщину увезли в больницу, однако она там скончалась. Сейчас на омича, уже сидевшего за убийство, завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшей». По всей видимости, ему снова грозит тюремный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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