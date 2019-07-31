В Омск не пустили 19 тонн казахстанского леща

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-31T11:59:22+03:00

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Специалисты Управления Россельхознадзора досмотрели автомобиль, ехавший из казахстанского села Курчум в Омск. Машину задержали для проверки в Черлакском районе. В ней обнаружили 19 тонн свежемороженого леща.

Перевозчик предоставил ветеринарный сертификат Таможенного союза на рыбу, но в нем нашли несоответствия с сертификатом для РФ. Не совпадали дата выработки продукции и Ф.И.О. ветинспектора.

– Груз не допущен для ввоза в Российскую Федерацию и возвращен на территорию Республики Казахстан, – сообщает пресс-служба областного Управления Россельхознадзора. – Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил».

ИСТОЧНИК KP.RU