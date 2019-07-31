Омича в сквере жестоко избили палкой и обокрали

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-31T08:45:40+03:00

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Омич ночью гулял в сквере «Восточная роща» в Октябрьском округе. Когда он находился на центральной аллее сквера, к нему подбежал незнакомец и стал избивать его палкой. После он отобрал у него телефон и банковскую карту и убежал. 36-летний омич обратился в полицию и сообщил о нападении.

Как рассказали в полиции, там составили фоторобот нападавшего и передали приметы наружным службам полиции. Воришку задержали в продуктовом магазине, когда он хотел расплатиться украденной картой. Нападавшим оказался 26-летний ранее судимый омич, при задержании он был сильно пьян.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Разбой», ему может грозить до 10 лет тюрьмы. На время следствия его отправили в СИЗО.

Заключение под стражу подозреваемого в разбое в сквере Восточная роща .

ИСТОЧНИК KP.RU