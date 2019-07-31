В центре Омска столкнулись 3 машины

СЕГОДНЯ 05:37 2019-07-31T05:42:47+03:00

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ДТП с участием сразу трех автомобилей произошло во вторник, 30 июля, вечером. По предварительным данным, 37-летний водитель на «семерке» ехал со стороны Иртышской набережной по Ленинградской площади.

В районе дома № 6 он не уступил дорогу автомобилю «Рено Логан» под управлением 28-летнего мужчины. Из-за этого последний отбросило в сторону, где он столкнулся с «Митцубиси Лансер» под управлением 30-летнего водителя. После этого «Рено Логан» перевернулся.

– В результате дорожно-транспортного происшествия 7-летняя девочка, пассажир автомобиля «Рено Логан», доставлена в медицинское учреждение, – сообщали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU