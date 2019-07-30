2019-07-30T10:14:56+03:00
Происшествия

В Омской области будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка и уехал

Он летел по поселку на скорости 120 километров в час
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка и уехалВ Омской области будут судить водителя, который насмерть сбил ребенка и уехалФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Все произошло в селе Александровка Азовского района Омской области. 32-летний мужчина ехал по поселку со скоростью 120-126 километров в час, обгоняя машины, которые ехали перед ним. Так, выехав на встречную полосу для обгона, он не справился с управлением и выехал на левую обочину. После он решил поехать по обочине на такой же скорости. По обочине в этот момент шла группа подростков, одного из которых водитель сбил, а другим удалось отбежать в сторону..

Как рассказали в полиции, 12-летний подросток погиб на месте. Однако водитель не остановился и, не снижая скорости, поехал дальше. Однако омич не справился с управлением при вхождении в поворот. Его задержали местные жители. К аварии привела беспечность водителя, дождливая погода и неисправная машина.

- В настоящее время уголовное дело направлено в Азовский районный суд Омской области для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Омичу может грозить до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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