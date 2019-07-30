В Омске 10-летний мальчик упал в яму с кипятком

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-30T08:59:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Все произошло во дворе одного из домов по улице Завертяева. 10-летний мальчик там обходил большую лужу и внезапно провалился в яму с кипятком. Как оказалось, она образовалась там из-за прорыва трубы горячего водоснабжения. Ребенку сразу же вызвали скорую, медики увезли его в больницу с ожогами ног 2-й и 3-й степени. Сейчас он находится в ожоговом отделении больницы, состояние мальчика удовлетворительное.

- Следователи установили организацию – застройщика, на чьем балансе находится трубопровод, действиям (бездействию) должностных лиц данной организации по обслуживанию объекта будет дана правовая оценка, - прокомментировали ЧП в региональном следкоме.

Сейчас следователи проводят проверку. Место, где произошел несчастный случай, уже огородили, однако неизвестно, устранили ли там прорыв.

ИСТОЧНИК KP.RU