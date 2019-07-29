2019-07-29T11:46:26+03:00
Общество

Автобус, ехавший из Армении в Омск, попал в смертельное ДТП

Один человек погиб, еще шестеро попали в больницу
Анна МИКУЛА
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Предполагаемая виновница аварии погибла на месте.Предполагаемая виновница аварии погибла на месте.Фото: Сергей ГАПОН
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Ишим – Бердюжье в Тюменской области.

По информации Госавтоинспекции Тюменской области, 47-летняя водитель на Renault Logan начала разворачиваться, не пропустила микроавтобус Toyota, который ехал из Армении в Омск. В результате они столкнулись. Предполагаемая виновница аварии погибла на месте. Также с ушибами и переломами в больницу попали водитель и двое пассажиров микроавтобуса и три пассажира легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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