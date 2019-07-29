Омские пенсионерки набросились на игравших в футбол подростков и порезали им мячи

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-29T11:11:25+03:00

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Довольно странно повели себя две омские пенсионерки. Пожилые дамы неожиданно вмешались в турнир дворовых команд, который устроили местные мальчишки. На записи, выложенной в социальные сети очевидцами, видно, что одна из бабушек вышла на улицу с внушительных размеров ножом и порезала два мяча. После этого угрожала детям, пришедшим выяснить, в чем дело, палкой.

– В поселке Юбилейном местные ребята решили устроить предварительный турнир по футболу среди дворовых команд и собрались во дворе домов 171 и 173А по проспекту Мира, но поиграть им не удалось, – рассказывает отец одного из футболистов. – Две безумные старухи проткнули два футбольных мяча. Площадка у нас не огорожена, и им не нравится, что мяч вылетает за пределы поля. Вызвали полицию, но когда она приехала, эти женщины скрылись. Но больше всего огорчает, что никто кроме меня не встал на защиту подростков. Даже родители детей, чьи мячи проткнули отказались от претензий. Такое ощущение, что на детей всем плевать, даже собственным родителям.

Пенсионерка прокалывает мяч.Видео: vk.com/omskpub

Омские пенсионерки.Видео: vk.com/omskpub

Также сообщается, что теперь пенсионерки собирают подписи, чтобы вообще убрать футбольные ворота во дворе. У бабушек, вероятно, есть все шансы победить в этой дворовой войне, поскольку подавляющее число местного населения – их ровесницы.

Конфликт в омском дворе.Видео: vk.com/omskpub

ИСТОЧНИК KP.RU