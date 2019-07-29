В Омске стремительно подорожал картофель

СЕГОДНЯ 07:25 2019-07-29T07:25:05+03:00

Впрочем, его стоимость в нашем городе все равно пока самая низкая в стране

Изменить размер текста: A A

Сервис iMonitoring подсчитал, как изменилась цена на три самых популярных у россиян овоща – картофель, лук и морковь.

Как выяснилось, с начала года стоимость килограмма картошки в Омской области выросла почти в два раза, на 91,2%, и составляла в среднем 29,33 рубля. Это на 13,99 рубля выше, чем в начале года. Только за последнюю неделю стоимость этого овоща увеличилась на 2,1%.

Тем не менее картофель в нашем регионе, согласно данным сервиса, обходится дешевле, чем по стране в целом и даже в Сибири.

Еще сильнее подорожали лук и морковь. Первый с начала года подорожал на 116,9% (в среднем 38,97 рубля за килограмм). Второй – на 167,4% (в среднем в 40,99 рубля за килограмм). Впрочем, эти цены также оказались ниже среднероссийских.

ИСТОЧНИК KP.RU